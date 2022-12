Energiekontor MHP Hotel USU Software – Smallcaps mit News: Nächster Erfolg in MV, Levantehaus bekommt Conrad, Auftrag.

Energiekontor MHP Hotel USU Software – Nebenwerte mit News: Nächster Erfolg in MV, Levantehaus bekommt Conrad, kräftig erweiterter Auftrag so lassen sich die heutigen Meldungen zusammenfassen. Dass manchmal bei den kleineren Aktiengesellschaften die grösseren Chancen „lauern“ ist bekannt.

Aber wenn niemand es mitbekommt, bleiben diese Chancen unentdeckt. Und alle drei Meldungen bedeuten für die jeweiligen Unternehmen weiteres Wachstum. Strategiekonform. Und jetzt der Reihe nach:

Windverhältnisse zwar für die Energiekontor in den ersten neun Monaten rund 5% unter dem langjährigen Mittel – ähnlich sah es auch für Solareinstrahlung aus, aber hohe Strompreise am Spotmarkt, von einem sowieso schon historisch hohem Niveau boten Chancen. Gab auch Energiekontor Rückenwind – entsprechend die Q3-Zahlen. Zur Erinnerung- Energiekontor ist mehr als ein reiner Bestandshalter: Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Und darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 370 Megawatt (MW) im eigenen Bestand. Nachdem man Mitte Oktober in Mecklenburg-Vorpommern bereits die Genehmigung für den Bau von 3 Solarparkprojekten in Mecklenburg „schaffte“ – erste Erfolge durch das neue Zielabweichungsverfahren der MV-Landesgesetzgebung, geht es heute weiter:



Energiekontor hat für ein weiteres und damit viertes Solarparkprojekt in Mecklenburg-Vorpommern einen positiven Bescheid über das Zielabweichungsverfahren erhalten. Das Solarparkprojekt in der Stadt Marlow hat eine Erzeugungsleistung von 45 MWp. Die Gesamterzeugungsleistung aller vier Projekte in MV aufgrund der neuen Gesetzeslage erhöht sich folglich auf rund 175 MWp. Allein die Gesamterzeugungsleistung der vier Solarparkprojekte in Mecklenburg-Vorpommern übersteigt die Erzeugungsleistung der bisher von Energiekontor im Bereich Solar realisierten Projekte um mehr als das Zweifache.

„Wir freuen uns, dass wir als Pioniere der Energiewende und als eines der ersten Unternehmen in Deutschland überhaupt, gleich vier großflächige Solarparkprojekte über das Zielabweichungsverfahren realisieren werden“, sagt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Der Anfang ist gemacht. Jetzt erhoffen wir uns aus positiven Lerneffekten auf beiden Seiten eine Zeit- und Aufwandsersparnis bei zukünftigen Zielabweichungsverfahren, damit wir Projekte noch rascher umsetzen können. Für die aktuellen vier Solarparkprojekte haben wir bereits mit den nächsten Realisierungsschritten begonnen. Die Solarparks sollen so rasch wie möglich in Betrieb genommen werden, damit sie einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten können“, so Szabo weiter.

In MV verfolgtes Modell: Die Solarparks werden über die im EEG geregelte kommunale Beteiligung die Gemeinde Dettmannsdorf und die Stadt Marlow insgesamt mit einem jährlichen sechsstelligen Betrag am Ertrag beteiligen. Diese Mittel stehen dem Haushalt der Kommunen direkt zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Eigentümer der Flächen einen Teil ihrer Einnahmen jährlich an gemeinnützige Organisationen abgeben, um so die Kommunen und Region an dem Solarpark partizipieren zu lassen. Über die Gewerbesteuer werden weitere Einnahmen an die Kommunen fließen. Neben den monetären Vorteilen sollen zudem an jedem der Solarparks jeweils ein Aussichtsturm für interessierte Besucher:innen entstehen und eine Elektrotankstelle in der Gemeinde Dettmannsdorf und Stadt Marlow errichtet werden. Betreiber bleibt die Energiekontor AG.

Bei der MHP-Hotelgruppe hat sich im dritten Quartal 2022 der bereits im Vorquartal eingesetzte Nachfrageaufschwung fortgesetzt. Hohe Belegungszahlen und ein weiterer deutlicher Anstieg der durchschnittlichen Zimmerraten führten bei dem unabhängigen Hotelbetreiber MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) zu einem Quartalsumsatz von 32,5 Mio EUR nach 13,8 Mio EUR im Q3/21. Für die ersten neun Monate 2022 steht ein kumulierter Umsatz von 69,9 Mio EUR zu Buche; der Vorjahreswert von 18,9 Mio EUR war jedoch noch stark von den Reiserestriktionen durch die COVID-19-Pandemie geprägt, so das er kaum vergleichbar ist.

Und für das vierte Quartal rechnet MHP (Munich Hotel Partners) mit einer weiteren Erholung der Hotelkonjunktur. Vor diesem Hintergrund präzisiert der Vorstand die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2022: Er geht nun für die Gruppe von Erlösen am oberen Ende der Zielspanne von 90 bis 100 Mio EUR aus. Und weiteres Potential könnte in der aktuellen Ad-hoc stecken:

Durch den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages mit dem Eigentümer GBR Levantehaus übernimmt MHP Hotel den Betrieb des bisherigen Luxushotels Park Hyatt Hamburg im Levantehaus – was sich bereits am 8.12.andeutete.. Unter der Hilton Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts soll das ehemalige Park Hyatt-Hotel in bester Hamburger Innenstadtlage in der Mönckebergstraße neu positioniert werden. Vorgesehen ist, das neue Conrad Hamburg mit 283 Zimmern und Suiten nach umfassender Modernisierung voraussichtlich 2024 wiederzueröffnen. MHP wird damit der Betreiber des ersten Conrad Hotels in Deutschland und hat zudem erstmals mit Hilton einen langfristigen Franchisevertrag abgeschlossen. Im Rahmen des Betreiber- und Markenwechsels wird die GBR Levantehaus Hamburg bis zur Wiedereröffnung mehrere Mio EUR in die Modernisierung der Immobilie investieren.

Nummer 5

Für die MHP-Hotelgruppe ist die Transaktion bereits der fünfte Expansionsschritt im laufenden Jahr nach der Neueröffnung des Autograph Collection Hotel Luc, Berlin, dem JW Marriott Frankfurt, dem Basel Marriott Hotel sowie dem Abschluss eines langfristigen Pachtvertrags für den Betrieb des künftigen JW Marriott München, dem ehemaligen Königshof.

Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher (CEO) der MHP Hotel AG: „Das künftige Conrad Hamburg ist im besten Sinne Ausdruck unseres seit der Börsennotierung eingeschlagenen qualitativen Wachstumskurses. Es zeigt erneut unseren USP, Hotelmarken aus dem gehobenen Premium- und Luxussegment unter Franchiseverträgen zu betreiben und damit als Bindeglied zwischen Franchisegebern und Immobilieneigentümern zu fungieren.“

„Wir freuen uns, das Luxushotel im Levantehaus in unser Hotel-Portfolio zu integrieren“, so Dr. Jörg Frehse. „Wir möchten zukünftig unseren internationalen Gästen die hanseatische Lebensart näherbringen und zugleich auch für Hamburger eine attraktive Location sein – so wie es uns im Le Méridien an der Außenalster bereits gelungen ist.“