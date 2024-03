Energiekontor Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Dividendenrendite der Energiekontor-Aktie beträgt aktuell 1,31 Prozent, was 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Aufgrund dieses Vergleichs erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Energiekontor-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,01 Prozent erzielt, was 4,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,32 Prozent, wobei Energiekontor aktuell 6,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an 13 Tagen dominierten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Energiekontor. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erhält die Energiekontor-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 67,6 EUR um -9,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (74,52 EUR) liegt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (74,1 EUR) um -8,77 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.