Energiekontor Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das Unternehmen Energiekontor hat eine Dividende von 1,31 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,94 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Energiekontor in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht weist das Unternehmen mit einem aktuellen KGV von 16,94 eine Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bezüglich des Branchenvergleichs des Aktienkurses erzielte Energiekontor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -0,27 Prozent. Im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Energiekontor um 3,08 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Energiekontor-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Energiekontor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Energiekontor-Analyse.

Energiekontor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...