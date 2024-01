Energiekontor Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen rund um die Energiekontor-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Energiekontor in diesem Punkt also mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,7 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (80,9 EUR) weicht somit um +8,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (72,39 EUR) liegt mit einer Abweichung von +11,76 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Energiekontor-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Energiekontor mit 1,31 Prozent 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor mit 18,8 um 40 Prozent niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,46). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.