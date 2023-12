Energiekontor Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Energiekontor-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 16,86 Euro, was 46 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Energiekontor-Aktie einen überverkauften Wert von 3,97, was als "Gut" eingestuft wird. Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Charttechnisch betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 73,8 EUR. Der letzte Schlusskurs von 79,8 EUR weicht somit um +8,13 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einer Abweichung von +13,11 Prozent eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für die Energiekontor-Aktie eine positive Einschätzung sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, KGV, RSI und charttechnische Analyse.