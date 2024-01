Energiekontor Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Energiekontor beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 35,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,43, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 74,96 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 81,2 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +8,32 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (73,05 EUR) führt zu einem "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um +11,16 Prozent darüber liegt.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Energiekontor. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,58 niedriger ist. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Die statistischen Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben ebenfalls zu überwiegend positiven Signalen geführt, was zu einer weiteren positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Aktie von Energiekontor anhand verschiedener Analysen und Statistiken als "Gut" bewertet, was Anlegern eine positive Einschätzung des Wertpapiers vermittelt.