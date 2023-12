Energiekontor Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Aktien von Energiekontor beinhaltet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf, das im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen festgehalten wird. Der aktuelle RSI-Wert von 3,94 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 27, was wiederum als Signal für eine überverkaufte Aktie gilt und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Energiekontor veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Energiekontor-Aktie um +11,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Plus von 16,35 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt werden konnten, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.