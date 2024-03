Energiekontor Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In Bezug auf die Aktie von Energiekontor wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor betrachtet, der eine langfristige Beobachtung erfordert. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten auf üblichem Niveau, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Energiekontor liegt bei 20,51 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Energiekontor.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Energiekontor deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Energiekontor weniger als den durchschnittlichen Wert der Branche aus, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.