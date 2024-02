Energiekontor Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Energiekontor hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 72,5 EUR einen Abstand von -3,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,37 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Energiekontor eingestellt waren. In den letzten 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Energiekontor daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Energiekontor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Energiekontor liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 66,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Energiekontor als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 18,51 insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 31,17 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".