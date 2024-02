Energiekontor Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Energiekontor-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 75,01 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 75,5 EUR lag und somit einen Abstand von +0,65 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 74,43 EUR, was einer Differenz von +1,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Energiekontor eingestellt waren. Es gab eine neuntägige Diskussion überwiegend positiver Themen, ohne negative Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Energiekontor daher eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Energiekontor zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieses KGV-Werts wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Energiekontor festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für alle genannten Kriterien eine Gesamtbewertung der Energiekontor-Aktie als "Neutral".