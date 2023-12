Energiekontor Aktie: Was wird das noch werden?

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 74,4 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 70,3 EUR weicht somit um -5,51 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (79,05 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-11,07 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividende von Energiekontor beträgt 1,38 %, während der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung bei 3,26 % liegt. Diese Differenz von 1,88 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Das Sentiment im Internet bezüglich Energiekontor ist unterdurchschnittlich, was auf eine geringe Diskussionsintensität in den sozialen Medien hinweist. Auch die Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industrie-Sektor liegt die Rendite der Energiekontor-Aktie mit -14,81 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche fällt die Rendite mit 19,39 Prozent deutlich schlechter aus. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.