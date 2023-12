Energiekontor Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Energiekontor liegt bei 49,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,22 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor einen Wert von 16 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung", die durchschnittlich ein KGV von 31 haben, kann festgestellt werden, dass Energiekontor derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Energiekontor derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 73,45 EUR, während der Kurs der Aktie bei 68,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 70,28 EUR zeigt eine Abweichung von -2,25 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Energiekontor im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,82 Prozent erzielt, was 18,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,6 Prozent, und Energiekontor liegt aktuell 19,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.