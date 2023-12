Energiekontor Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Energiekontor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3,86 Prozent, was einer Underperformance von -19,69 Prozent für Energiekontor entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,81 Prozent, und Energiekontor lag 18,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes deutet darauf hin, dass die Stimmung für Energiekontor in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in Bezug auf Energiekontor in den letzten vier Wochen. Dies weist auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 73,47 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71 EUR nur eine Abweichung von -3,36 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (70,14 EUR) nahe dem Durchschnitt (+1,23 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor einen Wert von 16 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 31,43) eine Unterbewertung um ca. 46 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.