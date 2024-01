Energiekontor Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von Energiekontor hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von 2,13 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent erzielt hat, liegt Energiekontor mit einer Rendite von 2,13 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Energiekontor-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 75,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 76,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,81 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 73,37 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +4,13 Prozent nahe dem Durchschnitt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen für Energiekontor verschlechtert haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor aktuell einen Wert von 18 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.