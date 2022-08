Energiekontor Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Per 08.08.2022, 14:20 Uhr wird für die Aktie Energiekontor am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 99.23 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Schwere elektrische Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Energiekontor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Energiekontor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 54,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 16,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +38,01 Prozent im Branchenvergleich für Energiekontor bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 51,57 Prozent im letzten Jahr. Energiekontor lag 2,73 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von Energiekontor gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 31,82 insgesamt 21 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 40,42 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".