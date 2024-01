Energiekontor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Energiekontor schüttet eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 1,84 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von 2,13 %, während ähnliche Aktien in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 8,25 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -6,11 % im Branchenvergleich für Energiekontor. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 7,04 %, wobei Energiekontor 4,91 % unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Energiekontor auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung rund um Energiekontor positiv ist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,46 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.