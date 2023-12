Energiekontor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Energiekontor Aktienanalyse: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt sich, dass die Rendite von Energiekontor mit -15,82 Prozent um mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,91 Prozent erzielte, liegt Energiekontor mit einer Rendite von 20,73 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Energiekontor bei 79,8 EUR, was einer Abweichung von +13,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Hingegen beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage +8,13 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenausschüttung von Energiekontor liegt derzeit niedriger als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,81 Prozentpunkte (1,38 % gegenüber 3,2 %), was zu einer "Schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Energiekontor-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Guten"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich hingegen eine weniger volatile Bewertung, die zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gutes"-Rating für Energiekontor.