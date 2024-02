Energiekontor Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktienanalyse der Energiekontor-Aktie zeigt gemischte Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 75,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 73,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,28 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs von 75,7 EUR eine Abweichung von -3,17 Prozent aufweist. Dadurch erhält die Energiekontor-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger stark beachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Energiekontor-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energiekontor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Energiekontor-Aktie bei 17,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,44 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Energiekontor-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit neutralen Einschätzungen in der technischen Analyse und dem RSI, sowie positiven Bewertungen in Bezug auf Sentiment und fundamentale Kriterien.