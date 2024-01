Energiekontor Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Energiekontor hat im letzten Jahr eine Rendite von 8,83 Prozent erzielt, was 2,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" ist die Rendite von Energiekontor höher. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 7,75 Prozent, und hier liegt Energiekontor aktuell 1,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Energiekontor liegt bei 58,44 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 30 eine neutrale Situation. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor bei 20,3 liegt, was 36 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".