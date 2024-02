Energiekontor Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Aktie von Energiekontor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor 3,06 Prozent unter dem Durchschnitt (4,54 Prozent) liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 6,01 Prozent, wobei Energiekontor aktuell 4,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Energiekontor eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 1,8 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 74,91 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 68 EUR liegt, was eine Abweichung von -9,22 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (75,7 EUR) liegt mit einem Wert von -10,17 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

Auf fundamentaler Ebene weist Energiekontor mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,82 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (32,23) auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.