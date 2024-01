Energiekontor Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Energiekontor. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün an und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Energiekontor, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 1 "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Energiekontor liegt bei 1,31 Prozent, was 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Energiekontor liegt bei 18,8 und ist damit 40 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,46) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Analyse-Sicht.

In technischer Hinsicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Energiekontor-Aktie um +8,3 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf kurzfristigerer Basis liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung aus technischer Analyse-Sicht führt.

Insgesamt erhält die Energiekontor-Aktie somit eine positive Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und eine positive Einschätzung aus fundamentaler und technischer Analyse-Sicht.