Energiekontor Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividende von Energiekontor und ihr Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche

Die Dividendenrendite von Energiekontor beträgt derzeit 1,31 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,01 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -1,7 Prozent zur Energiekontor-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Vergleich des Aktienkurses zu anderen Unternehmen im Sektor

Die Rendite von Energiekontor liegt mit 4,15 Prozent mehr als 3 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 9,86 Prozent hatte, liegt Energiekontor mit 5,7 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz in den sozialen Medien

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Energiekontor in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Energiekontor auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Anleger-Sentiment und Diskussionen in den sozialen Medien

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Energiekontor zeigt überwiegend positive Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigten sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Energiekontor, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".