Energiekontor Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Energiekontor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 75,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 77,8 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau mit einem Unterschied von +3,65 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (73,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+5,71 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Energiekontor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen zu der Aktie im normalen Bereich liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Energiekontor-Aktie bei 18 liegt, was bedeutet, dass die Börse 18,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Energiekontor zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energiekontor-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,88 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.