Energiekontor Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Energiekontor wird im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 0,01 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", die eine mittlere Rendite von 6,2 Prozent aufweist, schneidet Energiekontor mit 6,19 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen, und bei Energiekontor wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,74 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 67,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,69 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (75,61 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 67,5 EUR (-10,73 Prozent) darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Energiekontor zeigt der RSI7 einen Wert von 91,43, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 69,43, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Energiekontor-Wertpapier in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating, was auf eine insgesamt negative Entwicklung hindeutet.