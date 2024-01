Energiekontor Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Energiekontor von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Analyse der verschiedenen Kommentare und Diskussionen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen.

Die Diskussionsintensität rund um Energiekontor war jedoch gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich für Energiekontor in diesem Punkt somit die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt jedoch positive Signale. Der GD200 des Wertes verläuft bei 74,08 EUR, während der Kurs der Aktie bei 82,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,64 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 71,08 EUR, was einer Abweichung von +16,35 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Energiekontor momentan überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Demnach erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung rund um Energiekontor als positiv einzustufen ist, während die technische Analyse ebenfalls positive Signale aufzeigt.