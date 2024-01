Energiekontor Aktie: Aus, Aus, Aus!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Energiekontor als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Energiekontor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,88, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Energiekontor derzeit zu einer Dividendenrendite von 1,31 % führen, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung um 1,83 Prozentpunkte niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiekontor beträgt derzeit 18. Das bedeutet, dass die Börse 18,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Energiekontor zahlt. Dies liegt um 40 Prozent unter dem Wert vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Energiekontor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,13 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Elektrischen Ausrüstung-Branche, die um 6,16 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 5,44 Prozent hatte, lag Energiekontor um 3,31 Prozentpunkte darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.