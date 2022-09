Energiekontor AG steigt in den SDAX auf

Weitere Suchergebnisse zu "Energiekontor":

Bremen, 6. September 2022 - Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506, General Standard), einer der führenden Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Deutschland, steigt in den SDAX auf. Dies hat die Deutsche Börse gestern im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Die Aufnahme in den SDAX erfolgt mit Wirkung zum 19. September 2022. Energiekontor ist seit über 30… Hier weiterlesen