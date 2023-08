Limburg (ots) -Der Baustart für das neue Bauprojekt der AMADEUS Group steht bevor. Im Mathildenviertel in Offenbach entsteht ab Herbst mit "AMADEUS green II" ein energieeffizienter und nachhaltiger Wohnkomplex in bester Lage.Die AMADEUS Group befindet sich weiter auf Expansionskurs. Die Bauträgergesellschaft konnte nicht nur ihren Bestand an Immobilien im gesamten Rhein-Main-Gebiet, in Hessen und Rheinland-Pfalz durch Zukäufe aufstocken. Bereits zu Beginn des Jahres konnte sie auch den Bau eines neuen Wohnkomplexes ankündigen. Nun ist es endlich so weit und der Baustart steht kurz bevor. Ende September findet die festliche Grundsteinlegung für das neue Bauvorhaben "AMADEUS green II" (https://www.amadeus-group.de/projekt-offenbach) in Offenbach statt."AMADEUS green II" punktet mit attraktiver Lage und moderner AusstattungModernes Wohnen im Grünen mit direkter Anbindung an Frankfurt am Main und umliegende Großstädte - das verspricht das neue Bauprojekt der AMADEUS Group. In Offenbach, dem "kleinen Bruder von Frankfurt", werden ab Herbst 2023 insgesamt 82 Wohn- und fünf Gewerbeeinheiten entstehen. Der Wohnkomplex soll im Mathildenviertel Pendlern, Berufstätigen, Familien und Senioren Wohnraum in einer angenehm begrünten Umgebung bieten. Dabei zeichnet sich "AMADEUS green II" durch seine besonders verkehrsgünstige und attraktive Lage aus. In unmittelbarer Nähe finden die Anwohner Cafés, Supermärkte, Apotheken und Arztpraxen. Das Mainufer ist in weniger als zehn Minuten zu Fuß erreichbar, der Bahnhof und damit der Anschluss an den ÖPNV in fünf Gehminuten. Mit dem Auto ist es kein Problem innerhalb von knapp 45 Minuten in die größeren Städte der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands zu gelangen. Wer Erholung sucht, findet außerhalb der Stadtgrenzen zahlreiche Ausflugsziele, ob Weinwirtschaften oder Möglichkeiten zum Wandern oder Radfahren.Die Wohneinheiten selbst bieten auf 45 m² bis 86 m² eine komfortable, moderne und nachhaltige Ausstattung. Auf Wunsch hin können die Wohnungen zusammengelegt und individuell angepasst werden. Alternativ bietet sich die Option, diese bereits voll möbliert oder mit einer Einbauküche zu übernehmen. Ein besonderes Highlight ist der großzügige Außenbereich. Jede Wohneinheit verfügt entweder über eine Terrasse, einen Balkon, Wintergarten oder einen kleinen Garten. Die großen Fensterfronten sorgen nicht nur für viel Licht in den Wohnräumen, sondern ermöglichen auch einen herrlichen Blick über Offenbach und die nähere Umgebung. Während der begrünte Innenhof zum Verweilen einlädt, ist der Spielplatz für Familien mit Kindern ein gemeinsamer Treffpunkt, der für jede Menge Abwechslung sorgt. Überhaupt ist "AMADEUS green II" auf ein Miteinander mehrerer Generationen ausgerichtet. Die Wohneinheiten sind barrierefrei angelegt und mit einem Aufzug gelangen alle Hausbewohner bequem in die oberen fünf Geschosse. Im Untergeschoss befinden sich darüber hinaus Pkw-Stellplätze und ein Fahrradraum.AMADEUS Group setzt auf Energieeffizienz und KlimaschutzDer Anspruch der AMADEUS Group ist es, das Gebäude möglichst energieeffizient und nachhaltig zu errichten und das in höchster Bauqualität mit TÜV-begleitender Zertifizierung. Auch die Unterhaltung des Wohnkomplexes soll konsequent unter dem Einsatz von Energiesparmaßnahmen erfolgen. So werden die Wohnungen unabhängig von fossilen Energieträgern über umweltverträgliche Fernwärme versorgt, die als Nebenprodukt industrieller Prozesse anfällt. Auf diese Weise bleiben nicht zuletzt auch die Energiekosten in den aktuellen Krisenzeiten möglichst gering. "Mit 'AMADEUS green II' setzen wir ein Zeichen für moderne und energieeffiziente Wohnkonzepte. Unser Ziel ist es, den Menschen ein Zuhause zum Wohlfühlen zu bieten, das höchsten Wohnansprüchen gerecht wird, und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", sagt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Wie bereits bei anderen Bauprojekten, tritt die Bauträgergesellschaft auch bei seinem neuen Bauvorhaben zugleich als Projektplaner, Bauträger und Vermieter auf und bietet damit Kompetenz aus einer Hand.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell