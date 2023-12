Energiedienst Holding Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Energiedienst AG hat ihre Dividende bekannt gegeben, die eine Rendite von 2,07 % ergibt. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger von 4,27 % deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch in Bezug auf die Aktienkurse schneidet Energiedienst schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Rendite von -9,44 % im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Versorgungsunternehmen liegt das Unternehmen 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch hier erhält Energiedienst daher ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentalen Basis wird die Aktie jedoch als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,71 im Vergleich zum Branchen-KGV von 393,28 erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Energiedienst wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.