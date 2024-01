Energiedienst Holding Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Energiedienst hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 3,76 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Energiedienst eine Underperformance von -13,2 Prozent aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Energiedienst 13,2 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Energiedienst weist mit einem Wert von 18,71 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt von 393,27 auf, was einer Unterbewertung entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Energiedienst derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Der Unterschied beträgt 2,22 Prozentpunkte (2,07 % gegenüber 4,29 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Energiedienst als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Energiedienst-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,15 und ein Wert für den RSI25 von 52,04. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Neutral" festlegt.