Energiedienst Holding Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten zwei Wochen wurde Energiedienst von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung der Anleger-Stimmung als "neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,44 Prozent erzielt, was 13,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 3,76 Prozent, wobei Energiedienst aktuell 13,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Energiedienst beträgt 2,07 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "schlecht" durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energiedienst liegt bei 18,71 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der durchschnittliche KGV der Branche "Stromversorger" beträgt 393, was einem Abstand von 95 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut".