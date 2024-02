Energem Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Energem Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Energem analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Energem überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 20,08. Auch hier wird das Wertpapier mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Energem in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Diskussionintensität für Energem als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Energem mit 12,49 USD 12,02 Prozent über dem GD200 (11,15 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 11,52 USD, was einem Abstand von +8,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Energem-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.