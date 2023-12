Energem Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Energem Corp":

Die technische Analyse der Energem-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,45 USD weicht somit um +4,95 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,21 USD) weicht mit +2,14 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Somit erhält die Energem-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Energem-Aktie zeigt keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Energem diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Energem. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Meinungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Energem weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (33,33 Punkte) als auch der RSI25 (41,16 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Energem-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in allen analysierten Bereichen.