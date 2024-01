Energem Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Energem Corp":

Die Energem hat sich in den letzten Tagen mit einem Kurs von 11,36 USD um +0,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +3,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Energem festgestellt werden. Auch in den sozialen Medien gab es keine auffälligen Veränderungen, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden. Ebenso ergab die Diskussion über das Unternehmen weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Energem momentan als "überkauft" eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 73,68 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse sowie das Sentiment und der Relative Strength Index alle zu einer "Neutral"-Einschätzung von Energem führen.