Energean Oil, Gas Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Diskussionen rund um Energean auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Meinungen und Kommentare. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und betrachtet die Aktie von Energean als angemessen bewertet.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung. Von insgesamt 2 Bewertungen liegen 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" vor. Für die Energean liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 1322,5 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 34,47 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Energean insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Energean als überbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 142,13 um 1317 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 10,03. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Für Anleger, die in die Aktie von Energean investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 8,77 %, was einen geringeren Ertrag von 3,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.