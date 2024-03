Energean Oil, Gas Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Energean-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Es gab neun Tage, an denen die Diskussionen hauptsächlich positiv waren, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Energean-Aktie, wobei 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Energean-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 1322,5 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 29,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 1024 GBP. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält die Energean-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Allerdings weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energean mit einem Wert von 142 darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" überbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Energean daher eine "Schlecht"-Bewertung.