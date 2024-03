Energean Oil, Gas Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass die Energean derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1022,29 GBP, während der Aktienkurs bei 1034 GBP liegt, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 976,36 GBP, was einer Abweichung von +5,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet und erhält somit das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,4 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 37,71 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 1 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1322,5 GBP, was einer Empfehlung von +27,9 Prozent entspricht. Somit erhält die Energean-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.