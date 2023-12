Energean Oil, Gas Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Energean wird im Branchenvergleich betrachtet und zeigt eine Rendite von -14,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor. Dies liegt um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Energean mit 1,85 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr, wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Energean ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 142,13 auf, was 1467 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,07). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Energean in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerückt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über Energean liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energean-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 65) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 40,7) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Energean.