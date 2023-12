Energean Oil, Gas Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Energean":

Der Aktienkurs von Energean wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt analysiert. Im Energie-Sektor liegt die Rendite von Energean mit -14,92 Prozent um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" ist die Rendite mit -15,62 Prozent etwas höher als der Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Energean derzeit eine Dividendenrendite von 8,77 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Energean-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energean-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1089,73 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 944,5 GBP weicht um -13,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Energean-Aktie in den verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.