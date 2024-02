Energean Oil, Gas Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten vier Wochen haben wir bei Energean eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Energean daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich jedoch eine Unterbewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energean 1337 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Auch die Dividendenrendite von Energean, die derzeit bei 8,77 % liegt, ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 11,88 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich verschlechtert hat, während fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hinweisen. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln jedoch überwiegend positive Meinungen wider.