Energean Oil, Gas Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Energean: Analyse der Aktienbewertung

Die Energean-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,77 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,96 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI erhält. Der RSI7 liegt bei 68 Punkten und der RSI25 bei 51,21, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Energean liegt bei einem Wert von 142, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,97 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Energean-Aktie einen Wert von 1036,49 GBP, während der aktuelle Kurs bei 952 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,15 % und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 976,68 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Energean-Aktie somit eine Gesamtnote "Neutral" in diesem Abschnitt.