Enerflex Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Dividendenrendite von Enerflex liegt derzeit bei 1,72 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 72 Prozent niedriger ist. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Enerflex als neutral. Der RSI7-Wert liegt bei 45,76, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, und der RSI25-Wert beträgt 50,93, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" auf der Basis des Relative Strength Indikators eingestuft.

Langfristig erhalten Analysten die Einschätzung "Gut" für die Enerflex-Aktie, basierend auf 4 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet, da innerhalb eines Monats 2 positive und 1 neutrale Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 10,5 CAD, was eine potenzielle Performance von 78,88 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Enerflex um mehr als 30 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -34,44 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" schneidet Enerflex mit einer Rendite von -30,29 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.