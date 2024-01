Enerflex Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmung für Enerflex hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Enerflex bei -27 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Rendite von Enerflex deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für die Aktie. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 52,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Enerflex-Aktie daher auch im Bereich RSI als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten liegen 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10,43 CAD, was eine mögliche Steigerung um 71,52 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Enerflex-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.