Eneraqua Technologies Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Eneraqua-Aktie bei 141,13 GBP. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 44 GBP, was einem Unterschied von -68,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (42,58 GBP) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+3,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eneraqua-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für die Eneraqua-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eneraqua besonders positiv diskutiert, mit nur minimalen neutralen Äußerungen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eneraqua beträgt aktuell 23,4 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Eneraqua-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.