EnerSys-Anleger wird’s freuen!

Die Enersys-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 94,33 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 103,5 USD, was einem Unterschied von +9,72 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 91,1 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +13,61 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enersys also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Enersys-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt sie damit um 123,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 238,76 Prozent, worunter Enersys aktuell um 215,18 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Enersys beträgt aktuell 0,94 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,97 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Enersys 1 mal mit "Gut" und 0 mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine Entwicklung von 32,37 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 137 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.