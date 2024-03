EnerSys Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Enersys hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 350,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Enersys im Branchenvergleich eine Underperformance von -350,44 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 212,98 Prozent im letzten Jahr, und Enersys lag 212,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Enersys veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Enersys. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Enersys von 90,77 USD mit -6,67 Prozent Entfernung vom GD200 (97,26 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 94,31 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Enersys-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,91 Prozent und liegt damit 16,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Enersys-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.