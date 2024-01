EnerSys Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enersys liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 31,33 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Enersys beträgt derzeit 0,94 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -16 Prozent zur Branche, weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten hat Enersys eine Performance von 23,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -218,44 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Enersys mit 126,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Enersys eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.