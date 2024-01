EnerSys Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment bezüglich Enersys hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Positive Diskussionen dominierten an sechs Tagen, während an acht Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Enersys ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,66 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung" von 31 liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Enersys liegt bei 69,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 36,45, was ebenfalls zu einem Rating "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Enersys mit 0,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (16,95 %) eher schlecht ab, da die Differenz 16 Prozentpunkte beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment negativ ist, die fundamentale Analyse jedoch positiv ausfällt. Der RSI führt zu einer neutralen Bewertung, während die Dividendenrendite als schlecht einzustufen ist.