EnerSys Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Enersys wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,63 Punkten, was darauf hinweist, dass Enersys überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 35,83, was bedeutet, dass Enersys weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Enersys-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Enersys mit einer Rendite von 23,58 Prozent mehr als 120 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 236,12 Prozent, wobei Enersys mit 212,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Enersys momentan mit 0,94 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Enersys abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 137 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 42,63 Prozent, weshalb die Aktie eine "Gut"-Empfehlung erhält. Insgesamt wird die Enersys-Aktie aus Analystensicht mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.