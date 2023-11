EnerKíte erfolgreich in neue Finanzierungsrunde gestartet / Schlüsseltechnologie für Energiewende auf der Zielgeraden zur Markteinführung

Eberswalde (ots) -- Modulare Bauweise ermöglicht Serienfertigung und schnelle Skalierung- Investitionen in den Aufbau der Vertriebs- und Produktionskapazitäten geplantFlugwindkraftanlagen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Potenzial des Windes für die Energiegewinnung besser nutzbar zu machen. EnerKíte steht an der Spitze der Entwicklung dieser neuen Technologie und will mit der Fertigstellung des ersten serientauglichen Prototyps nach jahrelanger Grundlagenforschung 2024 den ersten Kundenbetrieb aufnehmen. Die nun gestartete Finanzierungsrunde erfährt guten Zuspruch der Investoren, in kurzer Zeit wurden rd. 500.000 Euro investiert.2024 wird das Schlüsseljahr für EnerKíte, davon ist Geschäftsführer Florian Breipohl überzeugt. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Zielgeraden für den Bau des Prototyps der ersten serientauglichen Anlage. Diese soll beim ersten Pilotkunden in den Dauerbetrieb gehen - eine wichtige Referenz für die künftigen Anlagenbetreiber. Das Interesse von Kundenseite an der Technologie ist groß und um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, soll der Vorverkauf der Anlagen bereits jetzt forciert werden.Mit dem Aufbau von Marketing & Vertrieb, dem Ausbau der Produktions- und Testkapazitäten und nicht zuletzt aufgrund der notwendigen Vorfinanzierung wächst auch der Kapitalbedarf. Deshalb hat das Unternehmen nun eine vierte Finanzierungsrunde auf der digitalen Plattform FunderNation.eu gestartet. "Dass wir so weit gekommen sind, wo wir heute stehen, haben wir nicht zuletzt vielen privaten Investoren zu verdanken, die mit uns die Vision der grundlastfähigen Flugwindkraftanlagen geteilt haben", so Breipohl. "2023 haben wir entscheidende Schritte in der technischen Entwicklung zum Abschluss gebracht, das wäre ohne den Mut und die Unterstützung von Business Angels und Crowd nicht möglich gewesen. Viele Menschen erkennen das Potenzial und die Bedeutung dieser Technologie für den Kampf gegen den Klimawandel."Grundlastfähige Technologie erweitert Spektrum der erneuerbaren EnergieFlugwindkraftanlagen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dieses Potenzial besser nutzbar zu machen. Deutsche Unternehmen spielen bei der Entwicklung dieser nachhaltigen Technologie eine weltweit führende Rolle. EnerKíte sieht sich mit seinem neuen Hochleistungsflügel in einer Spitzenposition.Mit weniger als einem Zehntel an Materialeinsatz herkömmlicher Windenergieanlagen produzieren EnerKíte-Flugwindkraftanlagen doppelt so viel Strom wie Windturbinen und fünfmal so viel wie Solaranlagen - und das konstant über das Jahr. "EnerKítes bringen damit Versorgungssicherheit durch konstante Stromproduktion, Speicherkapazität und Netzsicherheit - und das weltweit", so COO Nicole Allgaier.Serienstart mit 100kW-AnlageMit der EK100-10 bereitet EnerKíte den Markteinstieg mit der kleinsten Serienanlage der zukünftigen Produktfamilie vor. Kerneinsatzgebiete sind beispielsweise die dezentrale Energieerzeugung für die Eigenstromversorgung landwirtschaftlicher Betriebe oder für kleine und mittelständische Gewerbebetriebe. Auch die Substitution von Dieselgeneratoren in Minigrids oder die Versorgung von Schnelladestationen für E-Mobilität gehören zu den Zielmärkten. Für letzteren arbeitet EnerKíte aktuell gemeinsam mit der Volkswagen-Tochter Elli an einer Machbarkeitsstudie. Das Projekt "TechnoHyb" am Wolfsburger Forschungscampus "Open Hybrid LabFactory" (https://open-hybrid-labfactory.de) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.Als Windkraftanlage im Containerformat mit konfigurierbarem Speicher und integrierter Netzregelung können Flugwindkraftanlagen das Rückgrat eines kompletten Inselnetzes bilden und bei instabilen Netzen die Versorgungssicherheit gewährleisten. Weitere Energieerzeuger, wie z. B. Photovoltaik, können über entsprechende Schnittstellen eingebunden werden.Aufgrund der Flügeltechnologie stellen sich Skalierungseffekte bei EnerKíte günstiger dar als bei Windrädern oder den Wettbewerbsprodukten der Airborne-Wind-Energy-Branche. Selbst die großen EnerKíte-MW-Anlagen können in 40-ft-Containern transportiert und ohne Fundament errichtet werden. In der weiteren Produktentwicklung erfolgt die Skalierung in die Anlagenklassen mit 500kW und 2MW, mit welchen die Gestehungspreise auf 5ct/kWh bzw. 3ct/kWh reduziert werden können.Informationen zur Finanzierungsrunde auf FunderNationDas ausführliche Unternehmensprofil, der Businessplan, das Pitch-Video und weitere Infos zum Investment stehen hier zur Verfügung: https://www.fundernation.eu/investments/enerkite?lang=de.Über EnerKíteEnerKíte liefert kostengünstige und grundlastfähige Windenergie. Ein ultraleichter Flügel, der vollautomatische Betrieb in starken und stetigen Höhenwinden und die bodenbasierte Energieerzeugung stellen den höchsten Energieertrag aller grünen Energiequellen sicher – doppelt so viel Strom wie Windturbinen und fünfmal so viel wie Solaranlagen. Die Flugwindkraftanlagen sind einfach zu betreiben und gewährleisten maximale Verfügbarkeit und Sicherheit. EnerKíte wurde von Windenergie-Experten, Luftfahrtingenieuren und Drachen-Enthusiasten gegründet. Das Unternehmen beschäftigt im Raum Brandenburg-Berlin derzeit mehr als 20 Mitarbeitende und wurde bereits von der Europäischen Kommission und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 3,5 Mio. € gefördert. EnerKíte arbeitet in enger Kooperation mit führenden Industriepartnern und großen Energieunternehmen, die einen schnellen Markteinstieg und eine kosteneffiziente weltweite Kommerzialisierung der Technologie gewährleisten.https://www.linkedin.com/company/enerkite | https://youtube.com/@EnerkiteDehttps://www.instagram.com/enerkite | https://www.facebook.com/enerkitePressekontakt:Ilka Rhesa+49 30 9854077-18i.rhesa@enerkite.dewww.enerkite.deFrank Schwarz+49 611 580 2929-0schwarz@schwarzfinancial.comOriginal-Content von: EnerKíte GmbH, übermittelt durch news aktuell